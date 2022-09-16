Ильхам Алиев: Армения нанесла огромный удар по урегулированию отношений с Азербайджаном

16 сен. 13:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил сегодня на саммите ШОС в Самарканде, где он присутствует в статусе руководителя страны-партнера по диалогу Организации. Прежде всего Ильхам Алиев обратил внимание на транспортные возможности Азербайджана, обеспечивающие эффективное экономическое сотрудничество со странами-членами ШОС на взаимовыгодной основе.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", президент Азербайджана подчеркнул, что республика вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как "Запад-Восток" и "Север-Юг". Он сообщил, что Бакинский международный морской торговый порт имеет пропускную способность в 15 млн т грузов в год, и она может быть увеличена до 25 млн т. За 7 месяцев грузовой транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Также он напомнил, что Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом на Каспийском море – 52 судна, причем Бакинский судостроительный завод способен производить все типы судов.

За 20 лет в Азербайджане были построены или капитально отремонтированы 19 тыс км автомобильных дорог и 1400 км железных дорог. В течение двух лет после победы в Карабахской войне Азербайджан построил и продолжает строить тысячи километров автомобильных дорог и сотни километров железнодорожных путей на освобожденных от оккупации территориях, рассказал Ильхам Алиев, добавив, что число аэропортов в республике в скором времени увеличится с 7 до 9 воздушных гаваней (за счет Зангиланского и Лачинского аэропортов – прим. ред.).

Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития регионального экономического сотрудничества. Президент Азербайджана обратил особое внимание, что открытие Зангезурского коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгодно всем государствам, располагающимся вдоль его маршрута.

Говоря о послевоенном урегулировании отношений с Арменией, Ильхам Алиев в первую очередь сообщил, что Баку предоставил Армении 5 основных принципов, и подчеркнул необходимость начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек.

Затем он констатировал, что Армения создает препятствия урегулированию, напомнив, что всего три дня назад, 13 сентября Ереван организовал широкомасштабную военную провокацию на границе, которая была решительно пресечена азербайджанской армией. Президент Азербайджана подчеркнул, что провокация нанесла огромный удар по мирным процессам, и возложил всю ответственность за нее на военно-политическое руководство Армении.