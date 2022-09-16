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Швейцария вслед за ЕС приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам

Швейцария вслед за ЕС приостановила упрощенный порядок выдачи виз россиянам

Правительство Швейцарии сообщило о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения, касающегося облеченного порядка выдачи виз, которое Швейцария заключила с Россией", - говорится сообщении правительства в пятницу.

Ограничения начнут действовать с 19 сентября.

Согласно заявлению Федерального совета страны, "это не означает замораживания виз для всех граждан России". Однако теперь визовые процедуры для россиян основаны на общих правилах Визового кодекса.

Напомним, Швейцария входит в шенгенскую зону, но не является страной ЕС.

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