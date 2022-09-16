Россия и Китай: безграничное партнерство в многополярном мире

Экономическое и политическое сотрудничество в контексте формирования новой реальности многополярного мира стало одним из основных направлений переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили все заявленные ранее темы: развитие торгово-экономических отношений, взаимодействие в энергетической, инвестиционной и промышленной сферах, а также работу по совершенствованию и обеспечению независимости двусторонней финансовой инфраструктуры.

"Мир без санкций"

В контексте наращивания торгово-экономических отношений и Россия, и Китай исходят из концепции "мира без санкций", реализация которой предполагает отказ от рестрикций как в торговле, так и в гуманитарных отношениях.

"Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния. Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, мы не будем следовать двойным стандартам", - неоднократно заявлял председатель КНР.

В результате реализации этой концепции двусторонний товарооборот РФ и КНР за первые семь месяцев 2022 года вырос на четверть по сравнению с прошлогодними показателями и составил почти $93 млрд, что является историческим рекордом в истории двух стран. Как прокомментировал данные Владимир Путин, эти рекорды будут обновляться.

"Убежден, что по итогам года мы выйдем на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе, как договаривались, доведем годовой товарооборот до $200 млрд и более", - сказал он в ходе переговоров с китайским коллегой. Далее российский лидер обратил внимание на увеличение доли расчетов с КНР в национальной валюте. "В торговле России с Китаем по итогам I квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%", - сослался на статистику Владимир Путин.

Энергия дружбы

Важной составляющей отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем является энергетическое сотрудничество, которое также стало предметом переговоров сторон.

В частности, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, Пекин заверил Москву, что ценообразование на российские нефть и газ должно оставаться рыночным. "Мы услышали от наших китайских друзей, что они исходят из того, что должно быть рыночное ценообразование", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном намерении Китая присоединиться к продвигаемому коллективным Западом потолку на российские энергоресурсы.

Кроме того, стороны констатировали, что в настоящее время страны обеспечили стабильную работу трансграничных нефте- и газопровода, нарастили поставки угля и электроэнергии. Также Россия и Китай успешно реализуют масштабные совместные проекты в газохимической отрасли.

В числе наиболее перспективных проектов – участие китайской стороны в производстве сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Так, накануне, начались поставки СПГ из Якутии в Китай. В дальнейшем в регионе планируется строительство кластера по газопереработке, что позволит увеличить экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В свою очередь, в "Газпроме" отметили, что сейчас Китай – самый динамично растущий в мире газовый рынок, важнейшим игроком на котором является Россия. "Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", - сообщает холдинг, уточняя, что в период с января по август "Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" в КНР на 60%.

Дополнительный стимул газовому сотрудничеству придаст запуск магистрального газопровода "Союз Восток", который станет продолжением газопровода "Сила Сибири-2" и позволит поставлять в КНР до 50 млрд куб м российского газа в год.

Нефтяная сфера взаимодействия Китая и РФ также отметилась рекордными показателями. Так, в июле Россия поставила в Китай 7,15 млн т нефти, что больше чем все остальные государства вместе взятые.

Москва и Пекин активно сотрудничают и в сфере возобновляемых источников энергии. У России интерес вызывает взаимодействие в атомной энергетике, что согласуется с опубликованным в августе планом КНР по ускорению экологически чистого и низкоуглеродного развития электрооборудования.

"Сообщество одной судьбы"

В рамках глобальной стратегии развития Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили идеологические основы многополярного мира, одной из которых является предложенная в 2012 году Си Цзиньпином концепция "сообществ единой судьбы". Согласно ей народы объединяют не какие-либо блоки или политические центры силы, а ощущение своей общности и общей судьбы.

По словам главы российского государства, попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания. "Они абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете", - подчеркнул Путин в беседе с китайским коллегой.

В свою очередь, Си Цзиньпин обратил внимание на то, что готов вместе с Россией организовать вывод меняющегося мира на траекторию устойчивого развития. "Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль", - подчеркнул он. В заключение китайский лидер акцентировал внимание на том, что и Китаю, и России необходимо защищать интересы региональной безопасности, развивающихся стран и формирующихся рынков, а также укреплять координацию в рамках ШОС, БРИКС и других международных организаций.

О том, какие политические выгоды сулит сотрудничество России и Китая, "Вестник Кавказа" спросил у заместителя директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрея Карнеева.

В первую очередь, эксперт напомнил, что Россию и Китай объединяет не только географическое соседство, но и близость подходов по очень многим международным проблемам, а также желание развивать двусторонние отношения. "Это формирование справедливого, демократичного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН. Конечно, Москва и Пекин поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Все эти аспекты в контексте международных отношений делают позиции России и Китая очень близкими", - сказал он.

Далее востоковед отметил, что в нынешнем нестабильном мире стратегическое партнерство России и Китая позволяет взаимно укрепить международные позиции за счет стратегического сотрудничества по очень широкому спектру вопросов.

В заключение эксперт обратил внимание на то, что сейчас для описания связей России и Китай используется такая формула: "самые лучшие отношения за всю историю двусторонних контактов". "И эта формула достаточно емко отражает, по крайней мере на уровне правительств, высокую степень взаимного доверия и поддержки. Это действительно так. И на уровне бизнеса, и на уровне простых россиян рост интереса к Китаю безусловно есть", - подчеркнул Андрей Карнеев.