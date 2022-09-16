Эрдоган: Анкара выступает за расширение взаимодействия со странами ШОС

16 сен. 12:58

Турция выступает за углубление сотрудничества со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе очередного саммита организации, проходящего в эти дни в Самарканде.

"ШОС уважаемая надежная платформа в азиатском регионе. В ее рамках мы продвигаем идеи терпимости, взаимопомощи и сотрудничества. Мы искренне верим, что ШОС полноценно представляет нашу разнообразную культуру в Азии. Поэтому мы уделяем такое значение укреплению отношений со странами ШОС. Мы искреннее верим, что развитие наших отношений будет продолжено", - поведал турецкий лидер.

Он также призвал к единству. "Перед нами стоит много возможностей и много вызовов, и мы все можем справиться с ними благодаря глобальному сотрудничеству. Нам нужно быть едиными", - сказал Эрдоган.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что сегодня некоторые страны пытаются возводить стены, отгораживаться от остальных. "С возведением стен растет напряженность, вокруг них образуется пустыня, и из-за этого мы не слышим голоса тех, кто страдает, становится жертвами. Нам необходим более представительный, инклюзивный мировой порядок, и именно над этим мы и работаем. Мы хотим создать пояс мира во всем мире", - сообщил президент Турции.

Он подчеркнул, что Турция надеется расширить сотрудничество с ШОС в том, что касается общих проблем, то есть проблем безопасности стран и граждан. "Нужно создать устойчивую систему цепочек поставок, и мы поддерживаем любые инициативы по безопасности продовольственных поставок", - заключил глава государства.