Токаев отметил потенциал железной дороги "Казахстан – Туркменистан – Иран"

16 сен. 13:00

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на большой потенциал железной дороги "Казахстан – Туркменистан – Иран".

"Хотел бы отдельно остановиться на приоритетных векторах экономического сотрудничества – транзитно-транспортной сфере, продовольственной и энергетической безопасности. Серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров", - заявил он в пятницу в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в расширенном формате.

Токаев пояснил, что речь идет о железнодорожных перевозках по направлению "Китай – Европа" и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, о планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая.

"Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности. Серьезным потенциалом обладает железная дорога "Казахстан – Туркменистан – Иран", которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива", - подчеркнул он.

Президент Казахстана также сообщил, что республика поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансъевразийских коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад".