Гарибашвили провел встречу с новым послом Болгарии

16 сен. 12:49

Состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и нового посла Болгарии в Тбилиси Веселина Волканова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства в Грузии.

В ходе беседы стороны рассмотрели основные направления грузино-болгарского сотрудничества. Была выражена готовность углублять связи в целях полного использования существующего потенциала.

Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация на Украине и сложная в плане безопасности обстановка в мире.

Волканов подтвердил поддержку Болгарии в вопросе евроатлантической интеграции Грузии.