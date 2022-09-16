Новая неделя начнется в Краснодарском крае с резкого похолодания

16 сен. 12:32

Погода в Краснодарском крае резко изменится с 19 сентября, в регионе похолодает сразу на 12 градусов.

Жару со Средиземноморья сменит холод с Атлантики, начнутся дожди. Еще в воскресенье на Кубани будет 33-38 градусов жары, в понедельник синоптики обещают около 22-27 градусов.

Начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова объяснила, что жаркая погода в выходные придет на Кубань из Италии, "а уже с понедельника холодный воздух из Атлантики резко ее собьет". "На Кубани сразу похолодает на 10-12 градусов", - предупредила специалист.

Похолодание будет сопровождаться грозовыми дождями, местами сильными.