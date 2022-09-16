Путин: вступление Ирана в ШОС позитивно скажется на организации

16 сен. 12:16

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества позитивно скажется на работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на саммите ШОС в Самарканде.

"Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Убеждены, что полноформатное участие Ирана позитивно скажется на работе объединения, так как эта страна играет важную роль в евразийском регионе и в мире в целом", - сказал российский лидер.

Процедура приема Ирана в организацию была начата год назад на саммите ШОС в Душанбе. Накануне Иран подписал Меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Согласно документу, в следующем саммите ШОС Иран примет участие уже в качестве полноправного члена.