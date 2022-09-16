Папа Римский оценил роль России в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

16 сен. 11:59

Папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции для своего пула отметил роль России в снижении напряженности между Азербайджаном и Арменией.

По мнению понтифика, обострившаяся в последние дни ситуация на границе двух стран разрешилась благодаря РФ.

"Сейчас [напряженность] между Азербайджаном и Арменией несколько спала, потому что Россия выступила гарантом", - цитирует его ТАСС.

Папа Римский также выразил уверенность в том, что диалог необходим и должен сохраняться всегда как путь к взаимопониманию и миру. "Возможность диалога надо давать всем, потому что всегда есть возможность путем диалога что-то изменить, в диалоге можно представить другую точку зрения", - поведал глава Римско-католической церкви.