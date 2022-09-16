ШОС объявит следующий год Годом развития туризма

16 сен. 12:00

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде предложил провести год развития туризма.

"Для активизации нашего сотрудничества предлагаю объявить следующий год – Годом развития туризма на пространстве ШОС", – заявил он.

Также узбекский лидер выступил с инициативой об учреждении в рамках ШОС Дней культуры и туризма, Форума ректоров университетов, совместных спортивных мероприятий и универсиад.

"Мы предлагаем создать Климатический совет ШОС, который сможет объединить наших политиков и общественных деятелей, ученых и экспертов-экологов, представителей бизнеса", – добавил Мирзиеев, выступая на саммите.