Россия планирует за два года расширить географию "Мира" до 20 стран

16 сен. 11:48

Центробанк и Минфин РФ планируют в ближайшие годы серьезно расширить географию использования российской платежной системы "Мир", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на совместную презентацию регулятора и министерства, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве

К 2025 году карту "Мир" должны будут принимать в 20 странах, а к 2030-му - в 35 странах.

В настоящее время "Мир" принимают в Южной Осетии и Абхазии, Турции, Армении, Вьетнаме, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Казахстане.

Ведутся переговоры по внедрению "Мира" на Кубе, в Таиланде, Египте, ОАЭ, Азербайджане, Иране, Мьянме, Венесуэле, Индонезии, Бахрейне, КНР, Индии, Шри-Ланке, на Кипре и в Нигерии.

Накануне Минфин США пригрозил санкциями за поддержку платежной системы "Мир" за рубежом.