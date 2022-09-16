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Россия планирует за два года расширить географию "Мира" до 20 стран

Россия планирует за два года расширить географию &quot;Мира&quot; до 20 стран

Центробанк и Минфин РФ планируют в ближайшие годы серьезно расширить географию использования российской платежной системы "Мир", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на совместную презентацию регулятора и министерства, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве

К 2025 году карту "Мир" должны будут принимать в 20 странах, а к 2030-му - в 35 странах.

В настоящее время "Мир" принимают в Южной Осетии и Абхазии, Турции, Армении, Вьетнаме, Южной Корее, Узбекистане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Казахстане.

Ведутся переговоры по внедрению "Мира" на Кубе, в Таиланде, Египте, ОАЭ, Азербайджане, Иране, Мьянме, Венесуэле, Индонезии, Бахрейне, КНР, Индии, Шри-Ланке, на Кипре и в Нигерии.

Накануне Минфин США пригрозил санкциями за поддержку платежной системы "Мир" за рубежом.

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