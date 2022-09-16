Турция и США провели третье заседание Диалога по стратегическому механизму

16 сен. 11:33

В Вашингтоне прошло третье заседание Диалога по стратегическому механизму между США и Турцией. Председателями заседания были заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. Также участницей мероприятия стала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Как сообщает Госдеп США, стороны подтвердили свою приверженность содействию миру и стабильности, а также дальнейшему углублению и укреплению прочного оборонного партнерства между США и Турцией.

Кроме того, был отмечен рост торговых отношений стран. Участники заседания обсудили политические события в регионе и провели консультации о важности укрепления трансатлантических отношений, подчеркнув необходимость борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Помимо этого, американская сторона приветствовала усилия Турции по посредничеству в Стамбульской сделке по зерну.

Затем участники делегаций рассмотрели возможные направления сотрудничества в различных направлениях – ближневосточном, африканском, а также подчеркнули важность укрепления мира на Южном Кавказе.

В заключение участники заседания подтвердили договоренности о продолжении контактов и продолжении обмена визитами на высоком уровне в будущем.