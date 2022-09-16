Свыше 59 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

16 сен. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 59 035 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 8 799, в Санкт-Петербурге - 3 879, в Подмосковье - 2 243. В Краснодарском крае - 1 702, в Ставропольском крае - 1 089, в Крыму - 468, в Дагестане - 109, в Кабардино-Балкарии - 238, в Адыгее - 83, в Карачаево-Черкесии - 87, в Чечне - 45, в Северной Осетии - 101, в Ингушетии - 46.

Общее число инфицированных в России достигло 20 324 039.

Госпитализированы за сутки 4 178 человек. Выздоровели 50 020 пациентов, за все время - 19 294 876.

Умерли за сутки 110 человек, с начала пандемии - 385 837.