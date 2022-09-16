Дмитрий Куликов: США наносят удары вдоль границ России по самым слабым местам

Телерадиоведущие Дмитрий Куликов и Георгий Саралидзе в эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев Live" обсудили сегодня утром тему раскачивания постсоветского пространства в этом году, особенно усилившегося в начале осени, когда Армения совершила масштабную военную провокацию против Азербайджана, а на границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась стрельба.



Дмитрий Куликов прежде всего напомнил о докладе американской организации RAND Corporation 2019 года, в котором содержалась масштабная программа по подрыву стабильности на постсоветском пространстве. "Буквально, там было написано в качестве целей: интенсификация армяно-азербайджанского конфликта – прямо было написано, дословно. Попытка трансформации власти в Беларуси – дословно. Использовать Украину как средство давления на Россию – размытая формулировка, но что за ней стоит? Планируемая атака – она, по всей видимости, и стояла. И все это было даже опубликовано в 2019 году – и Средняя Азия, и Закавказье, и Украина, и Беларусь", – сообщил он.



"В этом смысле они действуют независимо от специальной военной операции, более того, я категорически могу утверждать, что специальная военная операция – это наше контрдействие и контрплан по отношению к тому, что они сформировали. Я убежден, что такую систему войны против нас США планировали в 2016 году под управлением Хилари Клинтон, которая должна была победить на президентских выборах. Они это рассчитывали, но сорвалось. По-прежнему считаю, что Трамп с его приходом к власти – это случайность. В истории бывают случайности… Я был абсолютно убежден, что "глубинное государство" его не пропустит, но где-то они не доработали", – сказал Дмитрий Куликов.



Из-за Трампа все проекты дестабилизации постсоветского пространства были отложены на 4 года, в течение которых велась их проработка. При этом, обратил внимание Георгий Саралидзе, их формирование велось задолго до 2016 года. "Мы много говорили лет шесть назад о том, как в Беларуси готовится все то, что потом прорвалось, как это в Грузии происходило, что в Армении происходило, в Средней Азии и так далее. Как работали, сколько НКО, сколько различных фондов и якобы безобидных международных организаций действовало, и как они в нужный момент включаются в повестку и начинают работать по темникам. Они на самом деле все тестировали", – напомнил он.



Дмитрий Куликов подчеркнул, что удары всегда наносятся по самым слабым местам. "Я смотрю, Нэнси Пелоси вдруг зачем-то едет в Армению, прибывает в эти выходные. Указывается, что в некоторой тайне это держится, сообщения только со ссылкой на источники. Блинкен тоже там активничает", – рассказал телеведущий.



"Блинкен позвонил Пашиняну и предложил ему помощь США в мирном урегулировании того конфликта, который существует между Арменией и Азербайджаном", – уточнил Георгий Саралидзе.



"Я об урегулировании США каких-то конфликтов в современной истории и чуть дальше что-то не помню. Конечно, они будут все это использовать. Даже странно было бы, если бы они это не использовали. И я думаю, что в этой ситуация очень важна встреча глав государств ШОС, которая сейчас проходит в Самарканде. Вопрос стабилизации евразийского пространства должен быть ответственностью ШОС. Смотри: Иран, Индия, Китай, Россия, Пакистан – фактически половина этого пространства. Надо совместно договариваться, что входит в зону интересов и ответственности ШОС, и вырабатывать план стабилизации всего этого пространства", – призвал Дмитрий Куликов.



"В странах ШОС никто не заинтересован в том, чтобы вот это все происходило. Если построить совместный план противодействия для стабилизации евразийского пространства, ШОС может оформиться практически как политическая структура с практикой соответствующих действий. Надеюсь, что все это обсуждается и будет обсуждаться, потому что очень и очень напряженная ситуация, и она неслучайно такая напряженная", – заключил телеведущий.



Георгий Саралидзе указал на одну особенность текущего саммита ШОС. "Были приглашены и приехали и президент Турции Эрдоган, и президент Азербайджана Алиев. Должен был приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян. В итоге Пашинян отказался ехать, сослался на напряженность в Армении", – сказал он.



"Очень, конечно, жаль, что он не приехал. Но глядя на то, что происходит в Ереване – я буду очень аккуратным в суждениях – но те беспорядки и протесты, полу-восстание, можно сказать, что это объяснительная причина. Но при этом очень жаль, что он не оказался в Самарканде", – отметил Дмитрий Куликов.



"Конечно. Потому что можно было напрямую поговорить (с Ильхамом Алиевым – прим. ред.). Когда есть возможность напрямую, тем более с главным посредником, Россией, которая тоже там присутствует, поговорить со всеми акторами того, что происходит – и с Эрдоганом, и с Алиевым, – упускать такую возможность, на мой взгляд, обидно должно было быть. Но, к сожалению, так произошло, и в этом я тоже усматриваю работу наших врагов, безусловно. Особенно если учитывать и звонок Блинкена, и неожиданная для меня (информация о визите в Ереван Нэнси Пелоси – прим. ред.). Пелоси превращается в какого-то дракона, которого куда-то запускают", – сообщил Георгий Саралидзе.



Дмитрий Куликов уточнил, что Пелоси является сейчас статусным провокатором. Георгий Саралидзе добавил, что не приходится рассчитывать, что с ее появлением где бы то ни было произойдет что-то конструктивное. В заключение Дмитрий Куликов вновь подчеркнул, что США всюду будут стараться воевать против России чужими руками, а сами станут говорить, что они только поддерживают борьбу за демократию.