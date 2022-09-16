Армения пока не будет вводить военное положение

16 сен. 11:08

Совет безопасности Армении посчитал нецелесообразным введение сейчас в стране военного положения, сообщил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян.

По словам премьера, ввести военное положение властям предлагают граждане, чтобы иметь возможность быть привлеченными к участию в боевых действиях. "Этот вопрос мы также обсудили в Совете безопасности, и считаем, что эти люди могут быть привлечены на добровольческой основе и для этого должны обратиться в военные комиссариаты", - рассказал Пашинян.

Также он признал, что с 13 сентября на границе Азербайджана и Армении погибли 135 армянских военных, многие ранены.