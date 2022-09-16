Пашинян звонил Путину в Самарканд

16 сен. 10:50

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздно ночью позвонил президенту РФ Владимиру Путину, который сейчас находится в Самарканде на саммите ШОС, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе и обращение Еревана к ОДКБ. "Премьер Армении и президент России обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых относительно обращения Армении к ОДКБ", - сообщает в пятницу пресс-служба армянского правительства.

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Ереван в четверг вечером с мониторинговой миссией на границе Армении и Азербайджана.

По словам Пашиняна, несмотря на относительное спокойствие на границе, "ситуация продолжает оставаться очень напряженной".