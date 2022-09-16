Россияне доверились Путину на 78%

16 сен. 10:47

Согласно результатам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", президенту России Владимиру Путину доверяют 78% граждан.

С графой "скорее доверяю" согласились 13% респондентов, а 9% - затруднились ответить.

Кроме того, согласно мнению 79% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 12% респондентов затруднились дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проведен 11 сентября среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.