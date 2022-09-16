Болельщик "Карабаха" рассказал об атмосфере на стадионе во время матча с "Нантом"

16 сен. 10:12

Один из болельщиков агдамского футбольного клуба "Карабах" (Азербайджан) рассказал, какая атмосфера царила на стадионе во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Нанта" (Франция).

"То, что было сегодня на стадионе - такого, наверно, больше не будет! Естественно, освистали Нант. Потом вышли наши и народ стал скандировать: Шахидлер олмез, Ветен белюнмез (Sehidler olmez, Veten bolunmez)!", - сказал он.

По словам болельщика, после того, как на арене появился главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, весь стадион встал и долго аплодировал. "А потом…как будто дирижер взмахнул палочкой - абсолютная тишина! Еле успел снять этот момент. Но секунд 45 была абсолютная тишина!!!!", - поведал он.

Напомним, накануне в Баку состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Нантом" (3:0). Перед матчем болельщики агдамской команды провели минуту молчания в честь военнослужащих ВС Азербайджана, погибших в боях на границе с Арменией.