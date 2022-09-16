Европа заполнила газохранилища почти на 85%

16 сен. 10:17

Страны Европы продолжают запасать газ, запасы в ПХГ приближаются к отметке 85%.

Напомним, цель Европы на этот год - к 1 ноября заполнить подземные хранилища газом на 80%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на конец газовых суток 14 сентября ПХГ Европы заполнены на 84,71%.

Свыше 80% газа в хранилища накачали 13 из 18 стран ЕС с ПХГ: Германия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция.

Обычно ПХГ обеспечивают порядка 30% потребляемого в Европе зимой газа.