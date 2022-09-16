ОДКБ призывает Киргизию и Таджикистан прекратить перестрелки на границе

16 сен. 10:05

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Киргизии и Таджикистана Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзода. Стороны обсудили резкое обострение ситуации на киргизско-таджикской границе.

Как сообщается в телеграм-канале ОДКБ, была высказана необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

Ситуацию на границе ранее в пятницу обсудили министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сирожиддин Мухриддин. Министры находятся на постоянной связи.

Напомним, перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана случилась 14 сентября, затем стороны провели переговоры, однако 16 сентября стрельба на границе возобновилась. В настоящее время, как сообщает погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии, вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской госграницы. Есть раненые. Киргизия проводит эвакуацию мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов.