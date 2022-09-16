Казахстан переименовал столицу в Астану

В Казахстане состоялось совместное заседание обеих палат парламента, сразу в двух чтениях депутаты единогласно приняли законопроект "О внесении изменений и дополнения в Конституцию".

Пакет поправок включает переименование столицы республики из Нур-Султана в Астану, а также семилетний президентский срок без последующего права на переизбрание.

"Вопрос о переименовании столицы долгое время обсуждался обществом (...), поэтому с учетом общественного мнения данное предложение было включено в проект закона", - сказал министр юстиции Казахстана Канат Мусин, представляя законопроект в парламенте.

Напомним, переименовать столицу предложила группа депутатов, 13 сентября президент Касым-Жомарт Токаев одобрил включение этой поправки в новые изменения Конституции. Также в сентябре Токаев предложил конституционно изменить президентский срок - избираться главой государства можно только на один срок длиной семь лет.

Принятый сегодня парламентом закон теперь поступит на подпись президенту.

"Конституционная реформа, принятая ранее всенародным референдумом, легла в основу политической модернизации. А принятое сегодня решение поставит точку в этих реформах и откроет путь к переходу нашего государства к новой политической модели", - заявил на заседании спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор "Арбат медиа" Сырым Иткулов, возвращение прежнего названия столицы является частью более общего процесса отхода от прошлого республики. "Это происходит по аналогии с тем, как в начале постсоветского периода городам возвращались их исторические названия вместо названий в честь генсеков и других политических деятелей СССР. Возвращение Астаны было чаяньем жителей, поскольку название Нур-Султан за три года совершенно не прижилось. Для нас столица была и есть Астана, и сейчас мы можем с радостью сказать, что здравый смысл в каком-то мере восторжествовал", - сообщил он, добавив, что переименование было совершено "сверху", без проведения опросов общественного мнения и референдума.



Что касается ограничение президентских полномочий одним семилетним сроком, то оно также является запросом граждан. "После январских событий общество желает перемен и не хочет, чтобы его обманывали политтехнологиями. Соответственно, власть идет на удовлетворение таких требований. Логика одного семилетнего срока в том, что президент теперь будет лишен возможности обнулять число своих сроков, переизбираться дальше и назначать досрочные выборы. Сейчас Казахстан проходит довольно трудный период, и президент Касым-Жомарт Токаев хочет, не дожидаясь 2024 года, решить все задачи, поэтому президентские выборы пройдут в ноябре, чтобы вопрос был исчерпан и можно было активно работать дальше", - пояснил Сырым Иткулов.



"Сейчас у Токаев большой и уже начатый пакет реформ по преобразованию страны, который ему необходимо реализовать до конца. Требуется решить огромный комплекс проблем во всех сферах жизни в нашей стране – от образования до политики. Сейчас в Казахстане есть понимание, что долгие годы под видом стабильности у нас был застой, как в брежневские времена, если сравнивать с СССР. Ситуация требует быстрых действий, поэтому через два месяца будут выборы и далее 7 лет работы над реформами, чтобы не было отвлекающих политических моментов, таких как предвыборные интриги. А далее один человек уже не сможет оставаться на вершине власти дольше 7 лет", - заключил он.