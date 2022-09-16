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Ильхам Алиев отметил уверенную победу "Карабаха" над "Нантом"

Ильхам Алиев отметил уверенную победу &quot;Карабаха&quot; над &quot;Нантом&quot;

Президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил победу агдамского "Карабаха" над "Нантом" (Франция) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

"Карабах (Азербайджан) - Нант (Франция) – 3:0. Разгром! Карабах – это Азербайджан!", – сказано в сообщении главы государства, опубликованном в его соцсетях.

Встреча между "Карабахом" и "Нантом" состоялась накануне вечером в Баку. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева. Голами отметились Овусу Квабена (60-я минута), Абделла Зубир (65-я) и Марко Янкович (72-я).

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