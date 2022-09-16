В Самарканде стартовал саммит ШОС в узком составе

16 сен. 9:21

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе начался в узбекском Самарканде.

В повестке – перспективы углубления сотрудничества в контексте происходящих в мире глобальных трансформаций, задачах адаптации ШОС к новым геополитическим реалиям, модернизации деятельности организации с акцентом на совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности, усилении внешнеполитической координации, повышении эффективности совместной работы в сфере экономики.

После заседания в узком составе пройдет заседание в расширенном составе. По итогам саммита будет подписана Самаркандская декларация ШОС.