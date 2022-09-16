До конца года в Бухаре заработает первый отель Accor

16 сен. 7:28

Уже до конца текущего 2022 года ведущая мировая гостиничная группа Accor откроет новый отель Mercure Bukhara Old Town в Бухаре.

"С удовольствием сообщаем о подписании нового проекта в Центральной Азии и второго отеля бренда Mercure в Узбекистане. Мы рады внести свой вклад в динамично развивающуюся туристическую отрасль Узбекистана и продолжим делиться своей международной экспертизой с партнерами в регионе", – отметил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Он выразил уверенность в том, что иностранным туристам и местным жителям понравится новый отель, и они по достоинству оценят его удобное расположение и близость к известным историческим архитектурным и культурным памятникам Бухары, сохранившимся до наших дней и включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Podrobno.uz.

Новый отель расположится в обжитом районе Старого города, в шаговой доступности от древнейших элементов восточной архитектуры – караван-сараев и медресе. Дизайн-проект отеля был разработан известным в Бухаре архитектором Зоиршо Клычевым, который отразил в архитектуре и интерьерном дизайне отеля множество деталей, отсылающих к истории и культурному наследию этого региона.