Новак рассказал, что заменит России "Северный поток-2"

16 сен. 8:34

Вице-премьер Александр Новак считает, что заменой газопровода "Северный поток-2" станет "Сила Сибири-2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Новака, газопровод "Сила Сибири-2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически заменит России так и не запущенный газопровод в Европу.

Он отметил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири-2" может быть достигнута в ближайшее время. Объем поставок по трубопроводу составит 50 млрд кубометров газа ежегодно.

По данным "Газпрома", Китай увеличивает заявки на поставки топлива по "Силе Сибири", в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов. Начать строительство "Силы Сибири-2" планируется в 2024 году.