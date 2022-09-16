СКЖД запускает дополнительные электрички из Ростова в Азов

16 сен. 5:25

С понедельника, 19 сентября, на направлении Ростов - Азов начнут ездить дополнительные электрички – такие изменения в Северо-Кавказской Железной Дороге (СКЖД) сделали после многочисленных обращений пассажиров.

"После введения дополнительных рейсов на маршруте Ростов - Азов будут курсировать четыре пары пригородных поездов", – приводит "АиФ-Ростов" сообщение пресс-службы СКЖД. .

Отправляться поезда от вокзала "Ростов-Пригородный" будут в 19:04, а приходить в Азов в 20:01. В пути они будут делать 12 остановок, в том числе в Батайске. Обратно электричка отправится из Азова в 20:57 и прибудет в Ростов в 21:55. Ходить дополнительные поезда будут только по будням.

