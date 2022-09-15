Иранский самолет вылетел из аэропорта с открытым багажным отсеком

15 сен. 23:55

Самолет иранской авиакомпании Ata Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту иракского Наджафа, вернувшись в воздушную гавань менее чем через полчаса после вылета. Об этом сообщает агентство Shafaq.

По словам источника, самолет покинул аэропорт Наджафа в спешке из-за плотного графика вылетов. Он подчеркнул, что через 20 минут после вылета капитан воздушного судна запросил посадку, поскольку ему тяжело управлять самолетом.

Впоследствии выяснилось, что люк багажного отсека забыли закрыть. Источник пояснил, что из-за этого самолет мог развалиться на две части, что привело бы к авиакатастрофе с многочисленными жертвами.

Согласно предварительным данным, на борту самолета находились свыше 150 пассажиров.