Участники акции протеста в Ереване подошли к офису Кочаряна

15 сен. 23:46

В Ереване часть митингующих, принимавших участие в акции протеста у здания парламента с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пришла к офису бывшего президента Армении, одного из зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна.

Прибывшие к офису призвали Кочаряна возглавить оппозиционное движение, передает "Sputnik Армения".

Напомним, 14 сентября в Ереване состоялась акция протеста, участники которой требовали от депутатов запустить процесс импичмента премьера Никола Пашиняна. За объявление вотума недоверия главе правительства прямо на улице подписали 35 депутатов от оппозиции - националистических блоков "Армения" и "Честь имею". Им не хватает 18 голосов, которые могут дать только депутаты от правящего "Гражданского договора".