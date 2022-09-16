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В Карачаево-Черкесии заработали новые "Точки роста" 

В Карачаево-Черкесии заработали новые &quot;Точки роста&quot; 

В 26 школах сельских населенных пунктов во всех районах Карачаево-Черкесии открылись центры образования "Точка роста", сообщили  пресс-службе правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

"Таким образом, сегодня в нашей республике уже функционируют 113 центров „Точка роста“, а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах", - прокомментировал глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. 

По его словам, в в таких центрах школьники из отдаленных населенных пунктов могут осваивать современные технологии и углубленно изучать гуманитарные и точные науки.

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