Китай, Узбекистан и Киргизия построят железную дорогу

Китая, Киргизия и Узбекистан подписали давно ожидаемое межправительственное соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги, которая может обеспечить странам более короткий маршрут в Европу. Соглашение было подписано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, пишет Eurasianet.

В документе не изложен план строительства железной дороги, но в нем отражены условия экономического обоснования проекта по участку на территории Киргизии - недостающего звена для соединения существующих железных дорог в Китае и Узбекистане. По словам министров транспорта Киргизии и Узбекистана, подписавших соглашение с председателем Государственного комитета по развитию и реформе Китая, все работы по технико-экономическому обоснованию должны быть завершены к первой половине 2023 года.

В Министерстве транспорта и коммуникаций Киргизии сообщили, что расходы на технико-экономическое обоснование будут разделены в равных долях. Заявление министерства подтверждает более ранние сообщения о том, что спустя 25 лет переговоров маршрут наконец-то согласован.

В Киргизии настаивали на маршруте, проходящем через более густонаселенные районы дальше на севере, но, похоже, был выбран маршрут, ограниченный югом, от которого республика тем не менее получит свою выгоду - начиная с создания рабочих мест для строительства линии и платы за транзит.

Железная дорога пойдет от Торугарта, где расположен автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем, на север через населенные пункты Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной дорогой Узбекистана. В Макмале находится золоторудное месторождение, управляемое китайско-киргизским совместным предприятием, контрольный пакет акций которого принадлежит Китаю. Именно здесь используемая в Китае и Европе железнодорожная колея шириной в 1435 мм сменится на колею в 1520 мм, используемую на территории стран бывшего СССР, а также в Финляндии и Монголии, как недавно сообщили в The Economist.

Строительство участка дороги протяженностью 280 км, которое оценивается в $4,1 млрд, будет финансироваться либо за счет прямых инвестиций, либо за счет государственно-частного партнерства, сообщил министр транспорта и коммуникаций Киргизии Эркинбек Осоев. Смета расходов довольно скромная по сравнению с предыдущими оценками, вдвое превышающими стоимость железной дороги, которая будет проходить через гористую местность, требующую строительства около 90 туннелей.

Китаю для присоединения к новой ж/д линии также необходимо построить 160 км путей. Если строительство этой новой железной дороги будет завершено, она может продолжиться на юг через Туркменистан в Иран и далее в Турцию, которая выступает воротами в Европу. По подсчетам The Economist, это сократит маршрут из Китая в Европу на 900 км и уменьшит время в пути на восемь дней. В Китае согласились с необходимостью продвижения строительства железной дороги, предупредив при этом, что все расходы оплачивать они не будут.

В последнее время в Узбекистане с рвением взялись за проект, который республика рассматривает как часть большого плана по развитию транспортных и торговых связей из Центральной Азии в Турцию и далее в Европу.