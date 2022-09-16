Дагестан примет чемпионат России по грэпплингу 

16 сен. 1:37

В Каспийске с 11 по 14 ноября пройдет чемпионат России по грэпплингу, информирует пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

Состязания по борьбе будут проводиться во Дворце спорта имени Али Алиева.

"Впервые в истории турнир такой значимости пройдет в нашей республике. Грэпплинг зарекомендовал себя в Дагестане и по массовости, и по результатам дагестанских грэпплеров на всероссийском и международном уровнях. Дагестанская школа грэпплинга – в лидерах в России, в мире, поэтому, считаю, нам удастся провести чемпионат страны на самом достойном уровне", - прокомментировал старший тренер сборной России по грэпплингу Гаджимурад Абдуллаев, передает ТАСС.