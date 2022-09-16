Шойгу провел переговоры с Ереваном и Баку

16 сен. 0:13

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг вечером поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном. "Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Затем Шойгу созвонился с первым замминистра обороны, начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, стороны обсудили вопросы текущей обстановки в регионе, информирует российское оборонное ведомство.