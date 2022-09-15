Раиси: "От членства Ирана в ШОС выиграют все ее участники"

Сегодня Иран подписал Меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Согласно документу, Иран примет участие в следующем саммите ШОС уже в качестве полноправного члена. Президент ИРИ Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран продолжит укреплять связи с соседями. По мнению генсека организации Чжана Мина, ИРИ играет важную роль в обеспечении региональной и международной безопасности.

На полях саммита ШОС в Самарканде Раиси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить подготовку нового соглашения о стратегическом сотрудничестве. Товарооборот между ИРИ и РФ увеличился на 81% в прошлом году, а за первые пять месяцев этого года еще на 30%. Путин пообещал, что российская делегация, состоящая из представителей 80 крупных компаний, отправится в Иран уже на следующей неделе. Раиси, в свою очередь, заверил, что от членства Ирана в ШОС выиграют все ее участники, также как от его членства в ЕАЭС и БРИКС. При этом он обрушился с критикой на США и ЕС: "Американцы считают, что, если ввести санкции против государства, можно сломить его волю или приостановить продвижение вперед. Это ошибка. Они годами вводят санкции против нас, но народу ИРИ удалось предотвратить их угрозы. Мы никогда не будем признавать санкции против РФ, а станем развивать отношения с Россией в торгово-экономической сфере и в плане реализации проекта МТК "Север – Юг"… Весь мир знает о том, что США недоговороспособны: они нарушают все обязательства. Все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации, они не способны выполнять свои обещания".

На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Раиси отметил широкие возможности для торгово-экономического сотрудничества. Рахмон же приветствовал прогресс в двусторонних отношениях, особенно в экономическом и торговом взаимодействии. Также стороны обсудили региональные события и проблемы в Афганистане.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была достигнута договоренность об обеспечении Ираном выхода Узбекистана к Индийскому океану. Страна получила право использовать иранский порт Чабахар. Стороны также отметили, что нынешний уровень товарооборота между Тегераном и Ташкентом может вырасти до 1 млрд долларов.

Раиси и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф договорились о создании комитета для реализации совместных проектов в рамках энергетики. Выразив соболезнования Пакистану, пострадавшему от разрушительного наводнения, президент Раиси отметил, что Иран приветствует расширение отношений с Пакистаном во многих сферах. Со своей стороны, Шариф возложил ответственность за наводнения в Пакистане на глобальное потепление, попросив Иран о сотрудничестве в борьбе с основными источниками выбросов парниковых газов.

На встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым президент Ирана сказал, что Тегеран готов поделиться своим опытом научно-технических достижений. Он также подчеркнул необходимость усилий по расширению экономических отношений между Тегераном и Бишкеком. По словам Раиси, Иран и Киргизия могут развивать региональное сотрудничество в партнерстве с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Жапаров выразил признательность Ирану за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, а также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в транспортной отрасли и назвал завершение строительства стратегической железной дороги, соединяющей иранский портовый город Бендер-Аббас с Центральной Азией, главным фактором расширения экономического сотрудничества между Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном и Киргизией.

Завтра на полях саммита ШОС ожидаются встречи президента Раиси с официальными лицами Индии, Белоруссии, Китая и Турции.