Делегация ОДКБ в Ереване встретилась с главой Минобороны Армении

15 сен. 23:09

В Ереван для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

Состоялась встреча Сидорова с министром обороны Армении Суреном Папикяном. "В ближайшие дни оперативная группа проведет соответствующую работу в Генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий", - сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе прошло в среду, было решено направить в регион миссию организации во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем. Ожидается, что Зась приедет на границу Азербайджана и Армении на следующей неделе.