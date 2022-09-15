Главы генштабов Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

15 сен. 22:52

В четверг, 15 сентября, начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана.

В ходе беседы Велиев рассказал турецкому коллеге о боестолкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации ВС Армении на границе двух стран, и решительных ответных мерах армии Азербайджана.

В свою очередь, Гюлер выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении провокации Армении, и пожелал скорейшего исцеления раненым. Он отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.