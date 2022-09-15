Блинкен намерен вновь говорить с Баку и Ереваном для содействия мирному процессу

15 сен. 23:28

Вашингтон привержен содействию мирному процессу на Южном Кавказе и продолжит работать с Баку и Ереваном по ситуации на границе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией (на границе) и будем продолжать работать со сторонами, чтобы закрепить его. Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию мирному и процветающему будущему Южного Кавказа", - написал он в соцсети.

Вскоре Блинкен рассчитывает вновь провести контакты с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевы и Армении Николом Пашиняном по ситуации в регионе. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Как вы помните, у госсекретаря США на днях состоялись разговоры с лидерами двух стран, и следует ожидать, что вскоре у него вновь представится такая возможность", - сказал он.