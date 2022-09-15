Любители нард поборются за путевку в санаторий Кисловодска 

15 сен. 22:30

Ставропольский город-курорт Кисловодск в субботу, 17 сентября, проведет чемпионат по нардам, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Принять участие в спортивном состязании смогут все желающие. Столы для чемпионата установят в историческом месте - у Колоннады, а главным призом для победителя станет путевка в один из санаториев города, передает "АиФ-Ставрополье".

Чемпионат любителей нард городские власти приурочили ко Дню города-курорта, который в этом году отметит свое 219-летие, добавили в пресс-службе.