РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Любители нард поборются за путевку в санаторий Кисловодска 

Любители нард поборются за путевку в санаторий Кисловодска 

Ставропольский город-курорт Кисловодск в субботу, 17 сентября, проведет чемпионат по нардам, сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Принять участие в спортивном состязании смогут все желающие. Столы для чемпионата установят в историческом месте - у Колоннады, а главным призом для победителя станет путевка в один из санаториев города, передает "АиФ-Ставрополье". 

Чемпионат любителей нард городские власти приурочили ко Дню города-курорта, который в этом году отметит свое 219-летие, добавили в пресс-службе.

1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version