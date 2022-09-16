Что связывало Елизавету II с Турцией

Королева Великобритании Елизавета II умерла на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Ее похоронят 19 сентября. Этот день объявлен выходным. Стало также известно, что цветы для похорон доставят из Турции. И последняя новость не такая странная, как кажется на первый взгляд.

Как пишет Middle East Monitor, в 2008 году, во время своего первого визита в Турцию за более чем 30 лет, королева в своей речи на государственном приеме в ее честь заявила: "Турция занимает уникальное положение, выступая в роли моста между Востоком и Западом в важное для Европейского Союза и мира в целом время… Она играет ключевую роль в содействии миру, политической стабильности и экономическому развитию в некоторых наиболее неспокойных районов мира".

История отношений королевы Елизаветы II с Турцией довольно интересна. Королева, которая превзошла всех своих предшественников по продолжительности царствования, придавала огромное значение историческим местам Турции. В последний день своего визита вместе со своим мужем принцем Филиппом она путешествовала по Босфору на лодке в сопровождении 11-го президента Турции Абдуллы Гюля и его жены Хайрюннис Озъюрт. Королевская чета также посетила Стамбульский музей современного искусства и среднюю школу Кабаташ в Ортакёй.

Елизавета II подарила футбольный мяч, подписанный экс-звездой сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, турецкому мальчику во время приема, устроенного в честь ее дня рождения в посольстве Великобритании в Анкаре. На приеме к монарху присоединились Реджеп Тайип Эрдоган, который тогда премьер-министром Турции, и его жена Эмине.

В своей книге "Султан и королева: нерассказанная история Елизаветы и ислама" 2016 года британский историк Джерри Броттон подробно изучил связи между королевой Елизаветой I (1533-1603) и Османской империей. Елизавета Тюдор стремилась заключить союзы с великими державами мусульманского мира. Она отправила эмиссара к персидскому шаху, развивала союзнические и торговые отношения с Марокко, а также дружила с османским султаном Мурадом III (1546-1595), "товарищем-монотеистом", против "идолопоклоннического" римско-католического короля Испании.

Из уважения к османскому прошлому Турции в 2008 году Елизавета II посетила мечеть Улу-Джами. Кроме того, королева отдала дань уважения основателю Турецкой Республики: "Для меня большая честь отдать дань уважения Мустафе Кемалю Ататюрку, другу Соединенного Королевства, которого высоко ценят как одну из величайших личностей в современной истории." До 2008 года Елизавета II бывала в Турции дважды: в 1961 и 1971 годах.

Сейчас турецкий народ продолжает относиться к покойной королеве с большим уважением. В одном из отелей в Анталии, например, исполнили для гостей национальный гимн Великобритании. Президент Эрдоган сообщил, что если его график позволит, он обязательно посетит похороны королевы Елизаветы II, намеченные на следующий понедельник. Узнав о смерти королевы, Эрдоган выразил глубочайшие соболезнования королевской семье, народу и правительству Соединенного Королевства.