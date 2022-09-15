Европарламент отказал Венгрии в демократии и финпомощи

15 сен. 21:57

Политическая система Венгрии превратилась из демократии в "электоральную автократию", следует из доклада Европейского парламента (ЕП).

Согласно опубликованному коммюнике ЕП, преднамеренные усилия венгерского правительства привели к "электоральной автократии".

Также в документе говорится, что ЕП осуждает "преднамеренные и систематические усилия правительства Венгрии" по подрыву европейских ценностей и требует результатов от процесса по статье 7 о ЕС. "Отсутствие прогресса в процессе по статье 7 будет равносильно нарушению Советом (ЕС) верховенства права", - говорится в сообщении.

В статье 7 говорится об угрозе ценностям ЕС: "уважению человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

"Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства права в Венгрии", - отметила докладчик ЕП Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Европарламент требуют, чтобы средства, выделяемые на антикризисное восстановление экономики Венгрии, были удержаны. Кроме того, планируется пересмотреть выплаты из фондов сплочения, пока страна не выполнит рекомендации ЕС и соответствующие постановления Суда ЕС и Европейского суда по правам человека.

"Отсутствие решительных действий ЕС способствовало возникновению "гибридного режима электоральной автократии", то есть конституционной системы, в которой происходят выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам", - решили депутаты Европарламента.