Лига Европы: "Карабах" разгромил "Нант"

15 сен. 21:36

В Баку только что завершилась встреча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" (Азербайджан) и "Нантом" (Франция). Уверенную победу со счетом 3:0 одержала агдамская команда.

Голами в составе "Карабаха" отметились Овусу Квабена (60-я минута), Абделла Зубир (65-я) и Марко Янкович (72-я).

После 2 туров группу G возглавляет "Фрайбург", набравший 6 очков. "Карабах" с 3 очками занимает вторую строчку, опережая "Нант", у которого такое же количество очков, по дополнительным показателям. Замыкает квартет "Олимпиакос", не набравший пока ни одного очка.