Постпред Азербайджана при ООН заявил о стремлении Армении нарушить мирный процесс

15 сен. 21:31

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшар Алиев заявил на заседании Совета безопасности ООН, что Армения пытается нарушить мирный процесс провокациями на границе.

Он подчеркнул, что диверсионные группы вооруженных сил Армении пробовали заминировать территории, находящиеся между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами снабжения.

Азербайджан принял адекватные меры в ответ на армянскую провокацию, добавил Алиев.

Помимо этого, он выразил сожаление в связи с тем, что Ереван демонстрирует нежелание налаживать отношения. "Заявления представителя Армении показывают нежелание налаживать отношения. Армения, совершившая агрессию в отношении Азербайджана и оккупировавшая на протяжении 30 лет территории страны, говорит сейчас о нормах и принципах, которые она сама нарушала на протяжении многих лет", - поведал азербайджанский постпред.