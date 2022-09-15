Поток туристов из России в Грузию вырос в пять раз

15 сен. 21:26

В августе 2022 года количество визитеров из России в Грузии увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

В минувшем августе Грузию посетил 213 261 россиянин, в августе 2021 года - 39 909, то есть количество визитеров из России за год увеличилось на 434,4%.

Кроме того, в августе 2022 года количество россиян, посетивших Грузию, превзошло показатели допандемийного августа 2019 года, когда страну посетили 207 899 россиян.

Поток визитером из России в августе оказался самым большим, второе место заняла Армения - 138 471 визитер, следом идет Турция - 103 548 визитеров.