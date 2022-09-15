Организация исламского сотрудничества осуждает военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном

15 сен. 21:17

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выражает серьезную обеспокоенность в связи с военной провокацией Армении на границе с Азербайджаном и осуждает ее.

Армения должна выполнить свои обязательства в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, а также другими договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, призывает Генеральный секретариат ОИС.

Также Генеральный секретариат, ссылаясь на резолюцию, принятую СМИД ОИС на 48-й сессии Организации от 22-23 марта 2022 года, призывает к нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.

В ОИС выразили глубокие соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при пресечении армянской провокации.