Афганистан будет экспериментально торговать с Китаем через Узбекистан и Киргизию

В конце минувшей недели руководители железных дорог Афганистана, Китая, Узбекистана и Киргизии подписали соглашение о создании нового экономического коридора. Документ носит экспериментальный характер и заключен на трехмесячный срок. Новый экономический коридор между четырьмя странами, который пройдет вдоль северной границы Афганистана, призван стимулировать его торговлю с Китаем. Ожидается, что соглашение также улучшит региональное сообщение.

Как отмечает Arab News, подписанный документ касается контейнерных коммерческих грузов из Китая, которые сначала будут доставлены в Киргизию, а затем через Узбекистан попадут в афганскую провинцию Балх. В Управлении железных дорог Афганистана заявили, что транспортировка грузов по коридору будет осуществляться различными видами транспорта, в том числе грузовиками, хотя большинство перевозок пойдет по железной дороге.

"Экономический коридор имеет ряд преимуществ для Афганистана, - заявил представитель Управления железных дорог Афганистана Абдулсами Дорани. - Товары в контейнерах, которые ранее доставлялись в Афганистан из Китая наземным транспортом за два месяца, теперь будут доставлены в Афганистан поездом всего за две недели. Коридор также создаст возможности трудоустройства для афганцев".

Дорани также отметил, что по мере сокращения времени транспортировки грузов и снижения расходов афганское правительство ожидает увеличения доходов. "У нас также будет региональное взаимодействие. Если мы сможем экспортировать товары в Китай и импортировать товары оттуда, значит, мы сможем создать региональную связь", - афганский чиновник. По словам Дорани, вовлеченные в проект страны также обязуются снизить тарифы на экспорт и импорт Афганистана.

В июле Китай вместе с правительством, возглавляемым запрещенной в России группировкой "Талибан", объявил о долгосрочных планах экономического восстановления после того, как пообещал выделить 8 млн долларов в качестве помощи для ликвидации последствий землетрясения 22 июня на юго-востоке страны, которое унесло жизни более 1000 человек. Посол Китая Ван Юй сказал, что одним из приоритетов двусторонних отношений будет торговля.

Афганский эксперт-экономист Тайеб Хан назвал новый коридор "значительным достижением" правительства группировки "Талибан" (запрещена в России). "В ситуации, когда новое правительство Афганистана сталкивается с многочисленными ограничениями, создание этого экономического коридора является значительным достижением для Афганистана и региона, - сказал Хан. - Помимо мгновенного снижения цен на товары внутри страны, это поможет Афганистану увеличить экспорт и снизить зависимость в торговле от конкретных стран региона".

По словам Хана, Афганистану предстоит еще много работы, так как страна также должна сбалансировать свою торговлю с другими странами за пределами Китая. Хотя новый коридор станет хорошей альтернативой, развитие торгового пути по Ваханскому коридору, узкой полосе в районе Бадахшана должна быть долгосрочной целью правительства. Хотя в Вахане по-прежнему отсутствует надлежащая инфраструктура для какой-либо значительной экономической деятельности, он может играть ключевую роль в китайской инициативе "Один пояс - один путь". "Коридор станет прекрасным временным решением для улучшения торговли Афганистана, но не может быть постоянной альтернативой Вахану, который соединяет Афганистан и Китай без какого-либо посредника", - полагает Хан.