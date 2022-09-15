Азербайджан обсудил с США обострение на границе с Арменией

15 сен. 20:50

В четверг, 15 сентября, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль провели телефонный разговор.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Азербайджана.

Главными темами переговоров стали вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и США, а также обострение ситуации на азербайджано-армянской границе.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.