Совбез ООН призвал Баку и Ереван к деэскалации ситуации на границе

15 сен. 21:06

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось в четверг в Нью-Йорке в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает "Вестник Кавказа", на заседании выступили помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослав Енча, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян. Кроме того, слово взяли представители таких стран, как Китай, Россия, США, Индия, Ирландия, Мексика, ОАЭ, Франция, Великобритания, Бразилия, Албания и другие.

Участники заседания выразили серьезную озабоченность ростом напряженности на границе Азербайджана и Армении и информацией о жертвах с обеих сторон. Была отмечена необходимость активизации усилий по содействию снижения конфронтации на границе. Совбез ООН призвал стороны продемонстрировать политическую волю для эскалации напряженности.

Международное сообщество должно предпринять все усилия для недопущения повторения подобных инцидентов, подчеркнули участники заседания.