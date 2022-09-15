Пелоси встретится с Пашиняном в Армении

15 сен. 20:38

До конца недели спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отправится с визитом в Ереван, где, как ожидается, встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные... Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване..., а также с другими правительственными чиновниками", - пишет газета.

Также визит в Ереван совершит американская конгрессвумен Джеки Спейер.