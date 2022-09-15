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Азербайджан взял под контроль 53 боевые позиции ВС Армении

Азербайджан взял под контроль 53 боевые позиции ВС Армении

Азербайджанская армия взяла под контроль 53 боевые позиции ВС Армении и значительное количество господствующих высот.

Подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы ночью 12 сентября. Азербайджанской армией были предприняты решительные ответные меры, провокация была предотвращена.

В рамках операции удалось уничтожить принадлежащие армянской стороне два радара S-300 5N63 İYR, три пусковые установки S-300 5P85 BG в направлении района Горус и населенного пункта Новрузлу (Кахнут), два радара S-125 RTS-125 в направлении Басаркечерского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни), а также большое количество живой силы. Разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции двух дивизионов S-300 и двух дивизионов S-125.

В общей сложности азербайджанской армией взяты под контроль 53 боевые позиции противника, две позиции минометного огня, значительное количество господствующих высот.

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