Отопление в Москве начнут включать с воскресенья

15 сен. 20:16

В жилых домах в Москве отопление начнут включать с 18 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра города.

"В воскресенье, 18 сентября, с учетом погодных условий начнем пуск тепла в жилые дома, на следующей неделе - на промышленные и торговые объекты. Процедура займет несколько дней", - уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году отопительный сезон по поручению мэра Москвы Сергея Собянина стартовал досрочно, тепло стали подавать по заявкам в социальные учреждения.