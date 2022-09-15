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Гутерриш: ООН делает все возможное для обеспечения экспорта продовольствия из России

Гутерриш: ООН делает все возможное для обеспечения экспорта продовольствия из России

Организация Объединенных Наций (ООН) делает все возможное для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы российские продукты питания и удобрения попали на мировые рынки", – сказал глава всемирной организации в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что сегодняшний продовольственный кризис является одним из самых серьезных за всю историю. "Если удобрения не станут доступнее, в 2023 году ситуация только усугубится", - пояснил Гутерриш.

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